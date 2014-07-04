Долар на міжбанку опустився до 11,80 грн

У п'ятницю, 4 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7700/11,9000, на 12:00 звузився спред до 11,7700/11,8400. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,7800/11,8000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0060/16,1850, на 12:00 ціни пішли вниз до 15,9900/16,0890. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH склали 16,0105/16,0415.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3427/0,3465, на 12:00 ціни знизилися до 0,3421/0,3445. На закриття торгів ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3426/0,3442.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3590/1,3610.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 липня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,8000/11,8700, до євро - на рівні 16,1050/16,2045, до російського рубля - на рівні 0,3442/0,3452.