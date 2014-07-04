Банкіри розповіли про єдину ставку податку на відсотки за вкладами

Ухвалений сьогодні Верховною Радою закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу» враховує рекомендації асоціації «Український кредитно-банківський Союз» щодо недоцільності подвійного оподаткування процентів за депозитами і позбавляє вкладників від обов'язку декларувати доходи по вкладах, повідомила УНІАН прес-служба асоціації.

Нагадаємо, що сьогодні парламент ухвалив зміни до Податкового кодексу про оподаткування доходів від капіталу, яким передбачене реформування податку на доходи фізичних осіб від капіталу, до яких належать дивіденди, відсотки, роялті, доходи від цінних паперів.

Як пояснили в УКБС, законом вводиться єдина лінійна ставка оподаткування 15% пасивних доходів фізичних осіб, до яких належать і відсотки по вкладах, натомість затвердженої раніше прогресивної шкали від 15 до 25%.

Також асоціація пояснила, що банки з 1 серпня 2014 року самостійно будуть перераховувати до держбюджету суми нового податку і звітувати, не розкриваючи таємницю вкладів.

Одночасно закон звільнив від обов'язку декларування і сплати податку фізосіб, яким були нараховані процентні доходи за прогресивною шкалою в період з 1 липня по 1 серпня 2014 року.

Крім того, закон звільняє від оподаткування процентні доходи за рахунками для нарахування заробітної плати, пенсії і стипендії.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня вступили в дію норми Закону України про запобігання фінансової катастрофи з оподаткування пасивних доходів громадян у вигляді процентних платежів за банківськими вкладами та облігаціями, роялті, і доходів від оренди майна за прогресивною шкалою від 15 до 25%.

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Податком обкладаються доходи, які сумарно перевищують 20 тис. грн. Ставка 15% застосовується до доходів від 20 тис. грн до 236 тис. грн (204 прожиткових мінімуми), ставка 20% - до доходів до 1 млн грн (396 прожиткових мінімумів), 25% - до загальних пасивних доходів понад 1 млн грн.

Закон піддався різкій критиці банкірів та Національного банку як несвоєчасний внаслідок відтоку вкладів у банківській системі і нездійсненний в частині адміністрування нового податку, оскільки зобов'язував громадян самостійно декларувати пасивні доходи, а банки - порушувати норми чинного законодавства про банківську таємницю.