Дефіцит держбюджету до кінця року може перевищити 30 млрд гривень - експерт

Дефіцит державного бюджету може перевищити 30 млрд грн до кінця року, і фіскальний розрив буде вище 6% ВВП, вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Експерт зазначив, що ситуація з державними фінансами погіршується. «Якщо тенденція продовжиться, ймовірно через військовий конфлікт у східних районах країни, дефіцит держбюджету може перевищити 30 млрд грн до кінця року. Це означає, що ефективний фіскальний розрив буде в 1,5 рази вище, ніж планувалося, або більше 6% ВВП, а не 4,2% ВВП», - написав Паращій у коментарі, переданому УНІАН.

На думку експерта, уряд вестиме переговори з Міжнародним валютним фондом про збільшення узгодженого з фондом граничного рівня дефіциту держбюджету.

«Як тільки Національний банк України зупинив перерахування авансових платежів Міністерства фінансів у червні, надходження в скарбницю почали стрімко знижуватися. Для детального аналізу недостатньо наявних попередніх даних, але з урахуванням зниження відшкодування ПДВ, ми приходимо до висновку, що податкові надходження набагато нижче початкових очікувань», - вважає Паращій.

Як повідомляв УНІАН, в загальний і спеціальний фонди держбюджету України за січень-червень 2014 року надійшло 175,8 млрд грн, що на 8,1%, або на 13,1 млрд грн, що більше показника за аналогічний період минулого року.