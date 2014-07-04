Компанія «Аеробуд» звинувачує податківців у неправомірному стягненні штрафу

Будівельна компанія "Аеробуд" (Київ) подала до суду на Державну податкову інспекцію Святошинського району Києва з вимогами усунення правопорушень за спробу стягнути неправомірні штрафи на загальну суму понад 115 млн грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, дії податківців спрямовані на блокування і повну зупинку діяльності підприємства.

Згідно з повідомленням, податкова інспекція ігнорує судові рішення, що набули чинності, проводить необґрунтовані перевірки, а також здійснює тиск на підприємство через слідче управління фінансових розслідувань шляхом проведення незаконних слідчих дій по вилученню документів і допитів посадових осіб.

За словами президента «Аеробуда» Олега Бокія, внаслідок дій податківців під загрозу поставлено існування компанії, чисельність працівників якої налічує понад 1 тис. осіб.

«У компанії «Аеробуд» працює близько 1 тисячі осіб. Удвічі більшу кількість людей ми забезпечуємо роботою через підрядні організації. Навіть у нинішній економічній ситуації, з урахуванням кризи в галузі і падінням обсягів виробництва, щомісяця наша компанія сплачує понад 1 млн грн податків, і це без урахування податкового навантаження філій підприємства та дочірніх компаній», - цитує Бокія прес-служба.

«Те, з чим ми зіткнулися зараз, не піддається ніякій логіці або здоровому глузду. Йде не просто податковий тиск. У наявності кримінальні правопорушення з боку Святошинської ДПІ, мета яких - припинення діяльності підприємства, про це нам прямо заявила на прийомі перший заступник начальника Святошинської ДПІ Оксанич Оксана Вікторівна», - заявив президент «Аеробуда».

При цьому Бокій зазначив, що компанія не знаходить підтримки з боку вищого керівництва податкової.

Разом з тим, в прес-службі компанії відзначили, що «Аеробуд» вже направив заяви та свідоцтва про факти вчинення кримінальних правопорушень в Міністерство доходів і зборів, Генеральної прокуратури України, прокуратури Києва, відділ по боротьбі з корупцією, Міністерство внутрішніх справ з проханням втрутитися в ситуацію і провести службові розслідування діяльності державних службовців зазначеної Святошинської податкової інспекції.

Однак на сьогодні скарги не були задоволені, а компанія продовжує захищати свої інтереси в судовому порядку.

«Компанія закликає до необхідності проведення службового розслідування і сподівається на справедливий розгляд справи з боку відповідальних державних органів», - резюмували в компанії.

Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні про тиск податківців заявила ще одна будкомпанія - столична ТММ. У середу, 2 липня, кілька сотень співробітників ТММ пікетували Міндоходів з вимогою скасувати накладений на компанію штраф у розмірі близько 200 млн грн і покарати інспекторів, які прийняли відповідне рішення. Як заявив журналістам присутній на мітингу генеральний директор ТММ Микола Толмачов, податкові інспектори фактично «придумали» неіснуючі порушення і наклали на компанію необґрунтовані штрафні санкції.

Довідка УНІАН. Будівельна компанія «Аеробуд» (Київ) заснована в 1995 році в результаті реструктуризації підрозділів БМУ-3 і БМУ-4 тресту «Київінвестбуд». За час своєї діяльності компанія збудувала та реконструювала ряд великих бізнес-центрів, готелів, торгово-розважальних і житлових комплексів, а також адміністративно-офісних будівель і промислових об'єктів загальною площею більше 1 млн кв. м. Серед найбільш відомих проектів компанії - бізнес-центри «Іллінський» і «Леонардо» у Києві, столичний житловий комплекс «Престиж Хол», а також реконструкція аеропорту «Бориспіль» до Євро-2012.