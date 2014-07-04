Компанія «Аеробуд» звинувачує податківців у неправомірному стягненні штрафу
Будкомпанія «Аеробуд» заявляє про спроби податківців неправомірно стягнути штраф на загальну суму 115 млн грн
Будівельна компанія "Аеробуд" (Київ) подала до суду на Державну податкову інспекцію Святошинського району Києва з вимогами усунення правопорушень за спробу стягнути неправомірні штрафи на загальну суму понад 115 млн грн.
Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, дії податківців спрямовані на блокування і повну зупинку діяльності підприємства.
Згідно з повідомленням, податкова інспекція ігнорує судові рішення, що набули чинності, проводить необґрунтовані перевірки, а також здійснює тиск на підприємство через слідче управління фінансових розслідувань шляхом проведення незаконних слідчих дій по вилученню документів і допитів посадових осіб.
За словами президента «Аеробуда» Олега Бокія, внаслідок дій податківців під загрозу поставлено існування компанії, чисельність працівників якої налічує понад 1 тис. осіб.
«У компанії «Аеробуд» працює близько 1 тисячі осіб. Удвічі більшу кількість людей ми забезпечуємо роботою через підрядні організації. Навіть у нинішній економічній ситуації, з урахуванням кризи в галузі і падінням обсягів виробництва, щомісяця наша компанія сплачує понад 1 млн грн податків, і це без урахування податкового навантаження філій підприємства та дочірніх компаній», - цитує Бокія прес-служба.
«Те, з чим ми зіткнулися зараз, не піддається ніякій логіці або здоровому глузду. Йде не просто податковий тиск. У наявності кримінальні правопорушення з боку Святошинської ДПІ, мета яких - припинення діяльності підприємства, про це нам прямо заявила на прийомі перший заступник начальника Святошинської ДПІ Оксанич Оксана Вікторівна», - заявив президент «Аеробуда».
При цьому Бокій зазначив, що компанія не знаходить підтримки з боку вищого керівництва податкової.
Разом з тим, в прес-службі компанії відзначили, що «Аеробуд» вже направив заяви та свідоцтва про факти вчинення кримінальних правопорушень в Міністерство доходів і зборів, Генеральної прокуратури України, прокуратури Києва, відділ по боротьбі з корупцією, Міністерство внутрішніх справ з проханням втрутитися в ситуацію і провести службові розслідування діяльності державних службовців зазначеної Святошинської податкової інспекції.
Однак на сьогодні скарги не були задоволені, а компанія продовжує захищати свої інтереси в судовому порядку.
«Компанія закликає до необхідності проведення службового розслідування і сподівається на справедливий розгляд справи з боку відповідальних державних органів», - резюмували в компанії.
Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні про тиск податківців заявила ще одна будкомпанія - столична ТММ. У середу, 2 липня, кілька сотень співробітників ТММ пікетували Міндоходів з вимогою скасувати накладений на компанію штраф у розмірі близько 200 млн грн і покарати інспекторів, які прийняли відповідне рішення. Як заявив журналістам присутній на мітингу генеральний директор ТММ Микола Толмачов, податкові інспектори фактично «придумали» неіснуючі порушення і наклали на компанію необґрунтовані штрафні санкції.
Довідка УНІАН. Будівельна компанія «Аеробуд» (Київ) заснована в 1995 році в результаті реструктуризації підрозділів БМУ-3 і БМУ-4 тресту «Київінвестбуд». За час своєї діяльності компанія збудувала та реконструювала ряд великих бізнес-центрів, готелів, торгово-розважальних і житлових комплексів, а також адміністративно-офісних будівель і промислових об'єктів загальною площею більше 1 млн кв. м. Серед найбільш відомих проектів компанії - бізнес-центри «Іллінський» і «Леонардо» у Києві, столичний житловий комплекс «Престиж Хол», а також реконструкція аеропорту «Бориспіль» до Євро-2012.