В Україні можуть ввести пільгове оподаткування для підприємців, які допомагають армії

Міністерство доходів і зборів України, яке незабаром буде перетворено в Державну фіскальну служби України, ініціює введення пільгового оподаткування для підприємців, які допомагають армії, а саме закуповують бронежилети або продовольство.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів з посиланням на першого заступника міністра Ігоря Білоуса.

«Ми порадимося з Міністерством фінансів і обов'язково врегулюємо питання оподаткування підприємств і громадян, які допомагають армії в цей критичний період», - цитує прес-служба Білоуса.

Раніше Міноборони повідомило, що станом на 1 липня, в рамках акції «Підтримай Українську армію» на рахунки Міністерства оборони України для допомоги Збройним силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло 134,035 мільйона гривень.