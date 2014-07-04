Кабмін схвалив Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ОЕСР

Кабінет міністрів схвалив Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо поглиблення співробітництва, реалізація якого сприятиме подальшому розвитку співробітництва з ОЕСР у пріоритетних для України сферах та напрямах.

Про це повідомила прес-служба Мністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зокрема, поглиблення співробітництва з ОЕСР буде здійснюватись у таких сферах, як: розвиток МСП, боротьба з корупцією, державне управління, розвиток секторної конкурентоспроможності (в тому числі в галузях сільського господарства і зеленої економіки), управління державними підприємствами, удосконалення системи податкового адміністрування, розвиток статистики.

Співробітництво в рамках Меморандуму буде здійснюватись шляхом реалізації науково-дослідних проектів, проведення оглядів спільно з експертами ОЕСР та розробки рекомендацій щодо удосконалення державної політики в різних галузях економіки, участі України в роботі відповідних комітетів та робочих органів ОЕСР.

Передбачається, що реалізація Меморандуму дозволить удосконалити законодавство України з урахуванням найкращого міжнародного досвіду та рекомендацій ОЕСР (у тому числі для реалізації Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС), розширити участь України в роботі органів ОЕСР, започаткувати нові напрями співробітництва з ОЕСР (зокрема для розвитку зеленої економіки, удосконалення системи державної статистики, боротьби з корупцією, удосконалення конкурентного законодавства).