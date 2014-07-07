Росія заборонила працювати в Криму ще чотирьом українським банкам

Росія з 7 липня заборонила діяльність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ще чотирьох українських банків.

Як передає РІА «Новости», це банки «Аркада», "Райффайзен Аваль" (входить в австрійську групу Raiffeisen), "Експрес-Банк" та "Енергобанк".

"Рішення про припинення діяльності структурних підрозділів українських банків продиктовано виключно завданнями захисту інтересів вкладників і клієнтів, законні права яких порушені, в тому числі внаслідок фактичної зупинки роботи підрозділів цих банків в Республіці Крим та місті федерального значення Севастополі, а також відсутність перспектив відновлення ними діяльності", - йдеться в прес-релізі ЦБ.

Росія в кінці травня заборонила діяльність в Криму дев'яти українських банків: державного Ощадбанку, Укрсоцбанку (українська «дочка» італійської банківської групи UniCredit), Укрсиббанку («дочка» французького BNP Paribas), Марфін Банку, Дельта Банку, Міського комерційного банку, банку «Форум», Автокразбанку і Платинум Банку.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня в АР Крим пройшов нелегітимний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими.

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