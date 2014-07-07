Долар подорожчав на відкритті міжбанку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 11,7000/11,8500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вниз - 15,8840/16,0900 грн/євро.

Ціни на російську валюту впали - 0,3386/0,3430 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,3577/79 (п'ятниця - 1,3599/1,3601).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7700/11,9000, до 12:00 звузився спред до 11,7700/11,8400. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,7800/11,8000.