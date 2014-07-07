«Дельта Банк» спростовує обвинувачення в банкрутстві

«Дельта Банк», що входить до групи найбільших фінустанов України, офіційно спростовує заяви про банкрутство банку, проблеми з ліквідністю або запровадження тимчасової адміністрації, повідомляється на сайті банку.

«Всі заяви на ці теми не мають під собою жодних підстав. «Дельта Банк» стабільний і веде прибуткову діяльність – прибуток за травень 2014 року становить 40,4 млн. грн, а з початку року - 141,7 млн. грн. Прибутковими були всі місяці роботи банку в 2014 році», - йдеться в повідомленні.

Також банк нагадав, що 29 квітня збільшив статутний капітал на 60% - до 3,7 млрд грн, і повідомив, що у зв'язку з цим 3 липня Національний банк України затвердив статут банку в новій редакції.

У повідомленні підкреслюється, що банк безперебійно обслуговує клієнтів і активно інвестує у розвиток нових послуг і сервісів, всі відділення працюють у штатному режимі, в усіх банкоматах доступна готівка.

Також повідомляється, що банк включено до переліку банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2014-2015 роки для здійснення виплат гарантованих сум компенсації вкладникам банків, що ліквідуються.

За інформацією банку, його мажоритарний акціонер Микола Лагун регулярно відвідує збори правління банку і бере активну участь у його життєдіяльності.

«Все вищесказане свідчить про те, що будь-які чутки на тему банкрутства «Дельта Банку» безпідставні», - підкреслюється в повідомленні.

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Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.