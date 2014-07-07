Перший заступник голови Нацбанку Кротюк вийшов на пенсію

10:58, 07 липня 2014
Фінанси
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Колишній глава НБУ Степан Кубів призначив Кротюка на посаду першого заступника голови НБУ - куратором банківського нагляду, юридичної служби та фінансового моніторингу у березні

Первый замглавы Нацбанка Кротюк вышел на пенсию / Фото УНИАН

Перший заступник голови Національного банку України Володимир Кротюк, призначений на цей пост у березні поточного року, звільнився зі своєї посади у зв'язку з виходом на пенсію, повідомили УНІАН у прес-службі НБУ.

«Володимир Кротюк вийшов на пенсію, інформація достовірна», - сказали в прес-службі на запит про підтвердження відповідної інформації з джерел у НБУ.

Нагадаємо, що голова НБУ Степан Кубів призначив Кротюка на пост першого заступника голови НБУ – куратора банківського нагляду, юридичної служби і фінансового моніторингу в березні.

Кротюк пропрацював у Національному банку 18 років, з 1994 по 2012 рік, зокрема на посту заступника голови НБУ з 2000 по 2012 рік. Також Кротюк був тимчасовим адміністратором «Промінвестбанку» в 2009 році.

У зв'язку з призначенням Кротюка, Бориса Приходька було переміщено з посади першого заступника голови на посаду заступника голови НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 19 червня підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Нацбанку і призначення на цей пост Валерії Гонтаревої.

Степан Кубів займав пост голови НБУ з 24 лютого і написав заяву про відставку 18 червня, пояснивши своє рішення наміром продовжити публічну політичну діяльність.

Голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента строком на сім років.

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