Банківська система відновлює роботу в Слов'янську і Краматорську, звільнених українськими військами від бойовиків.

Про це повідомив голова правління найбільшого державного банку «Ощадбанк» Андрій Пишний.

«Весь день йшла підготовка до відновлення роботи «Ощадбанку» в звільненому Слов'янську і Краматорську. Відпрацювали з Казначейством і Пенсійним фондом питання виплати пенсій і соціальних платежів. З понеділка все буде забезпечено в повному обсязі і звичайному режимі», - написав Пишний на своїй сторінці в соціальній мережі Fаcebook.

За його словами, банк власними силами вирішує питання нестабільного енергозабезпечення, відновлює зв'язок.

«Банкомати працюватимуть. Відділення - також», - додав Пишний.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що почато відновлення роботи соціальних служб і міліції. Також у містах починає роботу місія за поданням гуманітарної допомоги що всім, хто її потребує.

Держказначейство 6 липня перерахувало Донецькому обласному управлінню «Ощадбанку» перший транш пенсій за липень поточного року пенсіонерам, які проживають в усіх населених пунктах Слов'янського і Краматорського районів.