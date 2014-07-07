Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $815 млн

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 липня 2014 року становили 17,083 млрд дол., що на 4,6%, або на 815 млн. дол., менше за показник на 1 червня в 17,898 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку поточного року резерви скоротилися на 16,32%, або на 3,33 млрд дол.

На 1 липня резерви в іноземній валюті становили 15,380 млрд дол., резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 6,26 млн. дол., золото – 1,697 млрд дол.

За даними НБУ, збільшенню обсягів резервів у червні сприяло надходження коштів від Європейського Союзу в сумі 1,038 млн. дол. На скорочення міжнародних резервів у липні вплинули платежі з погашення і обслуговування державного і гарантованого державного боргу в іноземній валюті у розмірі 1,977 млрд дол., зокрема здійснення платежів на користь МВФ у розмірі 193 млн. дол.

«Протягом червня цього року Національний банк України не здійснював валютні інтервенції на міжбанківському валютному ринку України», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в травні поточного року порівняно з квітнем зросли на 25,8%, або на 3,673 млрд дол., до 17,899 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол., – до 20,416 млрд дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.