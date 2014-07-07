Банки призупиняють роботу в Донецьку та Луганську

Українські банки тимчасово припиняють роботу своїх підрозділів у Донецьку і Луганську у зв'язку зі складною політичною ситуацією в цих містах.

Зокрема, про призупинення роботи своїх підрозділів повідомив банк «Фінансова ініціатива», що входить до групи великих фінустанов. «У зв'язку з посиленням бойових дій у місті Донецьк, банк «Фінансова ініціатива» тимчасово припиняє діяльність усіх філіалів з 9:00 7 липня», - йдеться у повідомленні на сайті банку. З тієї самої причини банк тимчасово припинив роботу свого Луганського відділення №3, також з 9:00 7 липня.

Про призупинення роботи своїх підрозділів у Донецьку і Луганську також повідомив «Кредобанк», що входить до групи середніх за активами банків. «У зв'язку з поточною ситуацією і з міркувань безпеки клієнтів і співробітників банку, тимчасово, з 7 по 11 липня, припинено обслуговування клієнтів у Донецькому відділенні», - повідомив банк на сайті. За інформацією банку, обслуговування клієнтів здійснюватиметься в його Дніпропетровському відділенні.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив про початок роботи з відновлення життєдіяльності в цих містах і надання гуманітарної допомоги всім, хто має потребу.

Водночас, частина бойовиків із звільнених міст прорвалися до Донецька і Луганська. За заявою заступника секретаря РНБО Михайла Коваля, Донецьк і Луганськ будуть узяті в повну блокаду, щоб змусити терористів здатися.