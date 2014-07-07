Долар на міжбанку подешевшав до 11,77 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8500 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,7400/11,7700 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 15,8840/16,0900 грн/євро, до 12:00 ціни склали 15,9620/16,0070 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3386/0,3430 грн/рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3394/0,3407 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 34,5830 (+0.1630).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3577/79, змінюючись у досить вузькому коридорі.