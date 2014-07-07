На рахунках Януковича і Ко уже заблокували $1,42 млрд

Державна служба фінансового моніторингу України продовжує пошуки активів екс-президента України Віктора Януковича і заблокувала 1,42 млрд дол. (16,70 млрд у гривневому еквіваленті) на рахунках пов'язаних з ним компаній-нерезидентів, повідомляється на сайті служби.

Держфінмоніторинг нагадав, що в червні направив в Генпрокуратуру України матеріали щодо фінансових операцій за участю 42 компаній-нерезидентів, підконтрольних Януковичу, які протягом 2010-2013 років перерахували 1,36 млрд дол. через рахунки в одній із сусідніх країн, розмістивши кошти на рахунках в українських банках.

«Таким чином, загальна сума заблокованих фінансовою розвідкою України коштів згаданих компаній-нерезидентів становить 1,42 млрд дол. США (еквівалент в гривнях - 16,70 млрд грн)», - йдеться в повідомленні.

Фінансова розвідка України направила додаткові запити до всіх банків України, в результаті чого додатково виявлені кошти на рахунках 11 компаній-нерезидентів, і 18 червня були заблоковані 27,71 млн дол. або 327,01 млн у гривневому еквіваленті.

Крім того, в результаті спільної роботи Держфінмоніторингу з підрозділом фінансової розвідки однієї з європейських країн на рахунках 23 компаній-нерезидентів за кордоном було заблоковано 49,51 млн дол. або 584,22 млн у гривневому еквіваленті. За запитом служби іноземні колеги також заблокували всі видаткові операції за цими рахунками, і в результаті сума додатково заблокованих коштів за останні два тижні склала 77,22 млн дол. або 911,23 млн у гривневому еквіваленті.

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Як повідомляв УНІАН, Держфінмоніторинг за результатами розслідування фактів відмивання грошей, отриманих від корупційних дій екс-президента України, колишнього уряду і пов'язаних з ними осіб, у березні поточного року направив до правоохоронних органів 126 матеріалів на 77,2 млрд грн.

Також проводиться пошук активів за кордоном за сприяння іноземних партнерів, в т.ч. підрозділів фінрозвідки і правоохоронних органів США і Великобританії.

У березні поточного року тодішній голова НБУ Степан Кубів заявляв, що в Україні працювало близько 10 банків - конвертаційних центрів, обіг коштів за якими минулого року склав 146 млрд грн.