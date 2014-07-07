У Мінфіні розповіли, як буде виглядати децентралізація бюджетної системи

Міністерство фінансів розробило пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основ місцевого самоврядування, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, міністерство підготувало зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, в рамках затвердженої Кабміном концепції реформування місцевого самоврядування.

«Міністерство фінансів працює над створенням нової моделі побудови фінансового забезпечення місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин. Міністерством були проведені глибокі дослідження з даного питання, і запропонована комплексна стратегія децентралізації», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, розроблена модель побудови фінансового забезпечення місцевих бюджетів передбачає радикальні зміни до підходів формування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів, визначення засад трансфертної політики та організації міжбюджетних відносин.

Головними завданнями нової моделі міжбюджетних відносин міністерство називає забезпечення бюджетної автономії та фінансової самостійності місцевих бюджетів, самостійне, незалежне формування та затвердження місцевих бюджетів, закріплення за кожною ланкою самоврядування стабільної дохідної бази для реалізації їх функцій, скасування механізму вилучення коштів до державного бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, реформа місцевого самоврядування почалася в березні 2014 року, коли в уряді була представлена концепція змін щодо децентралізації влади та розширення повноважень місцевого самоврядування. У рамках реформи регіонам буде надано більше можливостей приймати рішення на місцевому рівні, керувати охороною здоров'я, комунальним господарством, освітою, гуманітарною сферою та інше. Планується сформувати пакет інструментів фінансового характеру, які дозволять регіонам заробляти гроші, і частину з них залишати на місцях.

У квітні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував уряду пропрацювати в рамках реформи місцевого самоврядування рішення про надання регіонам права самостійно встановлювати регіональні податки і залишати на місцях частину податку на прибуток, який сьогодні повністю перераховується в державний бюджет.