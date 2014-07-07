Фонд гарантування звільнив неплатоспроможні банки від сплати спецзбору

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звільнив неплатоспроможні банки від сплати спеціального збору для покриття свого дефіциту.

Про це йдеться в рішенні фонду №39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 червня, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нагадаємо, що Фонд гарантування має право ухвалити рішення про встановлення спеціального збору, якщо його поточні доходи не достатні для виконання зобов'язань з виплати вкладів або обслуговування отриманих кредитів.

«Учасник фонду, визнаний на дату введення спеціального збору неплатоспроможним банком, звільняється від сплати спеціального збору», - йдеться в рішенні.

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Також цим рішенням фонд встановив чіткі критерії для введення спеціального збору. Зокрема, Фонд гарантування вважає обсяг своїх поточних доходів не достатнім, якщо обсяг його коштів нижче 2,5% суми гарантованих виплат вкладникам з урахуванням зборів із банків протягом наступного кварталу, або якщо існує ризик зниження обсягів коштів фонду до цієї позначки в майбутніх періодах.

Як повідомляв УНІАН, із початку року Фонд гарантування вводив тимчасову адміністрацію в 11 банків, зокрема 2 великих банка - «Брокбізнесбанк» і «Форум», а також «Старокиївський банк», «Меркурій», «Автокразбанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Реал Банк», банк «Даніель». Зараз у банках «Брокбізнесбанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк» і банк «Даніель» проводиться процедура ліквідації.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування на 1 червня становив 6,818 млрд грн, що на 8,38%, або на 624 млн грн, менше показника на 1 травня 2014 року.

У червні Фонд гарантування повідомив, що отримає кредит у Національного банку України на 4,2 млрд грн для покриття тимчасового дефіциту коштів на виплату відшкодування вкладникам банків-учасників фонду.

На початку липня Кабінет міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку та торгівлі і Міністерству фінансів підготувати до реалізації спільний зі Світовим банком проект із залучення кредиту обсягом 500 млн дол. на зміцнення банківського сектора країни, частина коштів із якого будуть направлені Фонду гарантування.