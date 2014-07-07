Держказначейство в Краматорську повністю відновило роботу

Сьогодні повністю відновило роботу управління Державної казначейської служби України в Краматорську Донецької області, звільненому українськими військами від бойовиків, повідомляється на сайті Держказначейства.

«Сьогодні, 7 липня, повністю відновлено роботу управління Державної казначейської служби України в Краматорську Донецької області», - йдеться в повідомленні. За інформацією Держказначейства, всі платежі соціального напряму проводяться в міру надходження платіжних доручень.

Нагадаємо, що сьогодні про відновлення роботи банківської системи в Слов'янську і Краматорську повідомив голова правління найбільшого державного банку «Ощадбанк» Андрій Пишний.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що почато відновлення роботи соціальних служб і міліції. Також у містах починає роботу місія з подання гуманітарної допомоги всім, хто її потребує.