В Україні інфляція сповільнилася до 1%

Інфляція в Україні в червні порівняно з травнем 2014 року сповільнилася до 1% з 3,8%, зафіксованих у травні порівняно з квітнем, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим і міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, у річному виразі (проти червня 2013 року) інфляція прискорилася до 12% із 10,9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку 2014 року, до грудня 2013 року, інфляція прискорилася до 11,6% з 10,5%, зафіксованих місяць тому.

Як повідомляє Держстат, у червні проти травня 2014 року найбільше подорожчала електроенергія – на 11,3% (проти червня 2013 року – також на 11,3%), залізничний пасажирський транспорт – на 5% (15,2%), автодорожній пасажирський транспорт – на 4,6% (13,8%), транспортні послуги - на 4,5% (14,2%), соняшникова олія – на 3,6% (зниження цін на 1,2%), фармацевтична продукція – на 3,3% (зростання на 25,5%).

Найбільше зниження цін зафіксоване на овочі - на 9,3% (до червня 2013 - зростання на 16,7%), яйця - на 5,7% (зростання на 18,1%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні порівняно з квітнем 2014 року становила 3,8%, у річному виразі (проти травня 2013 року) - 10,9%, з початку 2014 року (травень 2014 року до грудня 2013 року) - 10,5%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в поточному році до 16%.