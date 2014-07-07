Інфраструктуру Слов'янська можуть відновити за 5-6 днів - Гройсман

Відновлення життєзабезпечення Слов'янська займе близько 5-6 днів при правильній організації роботи, заявив в ході брифінгу в Кабінеті міністрів віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Робота з відновлення інфраструктури Слов'янська та інших міст Донбасу ведеться постійно і цілеспрямовано. Є питання з відновлення світла і води. У нас є план дій. За моєю інформацією, при гарній організації роботи, всі питання повинні бути вирішені протягом 5-6 днів. Я кажу про Слов'янськ», - сказав Гройсман.

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При цьому він уточнив, що одночасно з відновленням інфраструктури йде робота з інвентаризації руйнувань, зокрема житлових будинків. Цей процес, за словами Гройсмана, має на увазі як власне кількісне визначення руйнувань, так і визначення суми збитку.