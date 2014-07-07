ТОП-10 (7 липня)

Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $815 млн

В Україні інфляція сповільнилася до 1%

Відновлено рух електропоїздів в Донецьку область

Укргідрометцентр прогнозує рекордний врожай зернових цього року

Банківська система відновлює роботу в Слов'янську і Краматорську

Держказначейство в Краматорську повністю відновило роботу

Россільгоспнагляд знайшов в українському сирі антибіотики

В Україні розробили проект виробництва броньованої "швидкої"

Базова інфляція в червні сповільнилася до 1,4%

В Україні ціни промвиробників зросли за місяць на 3,6%

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Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $815 млн

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 липня 2014 року становили 17,083 млрд дол., що на 4,6%, або на 815 млн. дол., менше за показник на 1 червня в 17,898 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку поточного року резерви скоротилися на 16,32%, або на 3,33 млрд дол.

На 1 липня резерви в іноземній валюті становили 15,380 млрд дол., резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 6,26 млн. дол., золото – 1,697 млрд дол.

За даними НБУ, збільшенню обсягів резервів у червні сприяло надходження коштів від Європейського Союзу в сумі 1,038 млн. дол. На скорочення міжнародних резервів у липні вплинули платежі з погашення і обслуговування державного і гарантованого державного боргу в іноземній валюті у розмірі 1,977 млрд дол., зокрема здійснення платежів на користь МВФ у розмірі 193 млн. дол.

«Протягом червня цього року Національний банк України не здійснював валютні інтервенції на міжбанківському валютному ринку України», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в травні поточного року порівняно з квітнем зросли на 25,8%, або на 3,673 млрд дол., до 17,899 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол., – до 20,416 млрд дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

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В Україні інфляція сповільнилася до 1%

Інфляція в Україні в червні порівняно з травнем 2014 року сповільнилася до 1% з 3,8%, зафіксованих у травні порівняно з квітнем, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим і міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, у річному виразі (проти червня 2013 року) інфляція прискорилася до 12% із 10,9%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку 2014 року, до грудня 2013 року, інфляція прискорилася до 11,6% з 10,5%, зафіксованих місяць тому.

Як повідомляє Держстат, у червні проти травня 2014 року найбільше подорожчала електроенергія – на 11,3% (проти червня 2013 року – також на 11,3%), залізничний пасажирський транспорт – на 5% (15,2%), автодорожній пасажирський транспорт – на 4,6% (13,8%), транспортні послуги - на 4,5% (14,2%), соняшникова олія – на 3,6% (зниження цін на 1,2%), фармацевтична продукція – на 3,3% (зростання на 25,5%).

Найбільше зниження цін зафіксоване на овочі - на 9,3% (до червня 2013 - зростання на 16,7%), яйця - на 5,7% (зростання на 18,1%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні порівняно з квітнем 2014 року становила 3,8%, у річному виразі (проти травня 2013 року) - 10,9%, з початку 2014 року (травень 2014 року до грудня 2013 року) - 10,5%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в поточному році до 16%.

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Відновлено рух електропоїздів в Донецьку область

Південна залізниця (ПЗ) 7 липня повністю відновила рух усіх електропоїздів формування Південної залізниці, що курсують у напрямку Донецької області, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

Зокрема, відновлено рух приміських поїздів № 6851/6854 Харків-Пасажирський – Дубове – Харків-Пасажирський, № 6853/6856 Харків-Пасажирський – Гаврілівка – Харків-Пасажирський, № 6855/6858 Харків-Пасажирський – Близнюки – Харків-Пасажирський, № 6445/6446 Харків-Левада - Красний Лиман - Харків-Левада.

Крім того, ПЗ відновила рух щоденних електропоїздів № 6481/6484, № 6483/6486, № 6487/6482 сполученням Куп’янськ Вузловий - Святогірськ - Куп’янськ Вузловий.

За даними прес-служби, 8 липня буде відновлено курсування поїздів № 6857/6852 Харків-Пасажирський - Гусарівка - Харків-Пасажирський.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня було змінено рух приміських і міжрегіональних поїздів на Донецькій і Південній залізницях. Тоді залізниця скасувала до стабілізації ситуації курсування 29 приміських поїздів на Донецькій залізниці і 4 – на Південній залізниці. Крім того, було обмежено маршрути 9 приміських поїздів на Донецькій залізниці і 10 – на Південній залізниці.

Крім того, було змінено маршрут курсування 17 пар пасажирських поїздів на перегонах Слов'янськ – Шпичкине і Красний Лиман – Форпостна. До стабілізації ситуації вони курсували через ділянку Красноармійськ – Павлоград – Лозова.

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Укргідрометцентр прогнозує рекордний врожай зернових цього року

Український гідрометеорологічний центр прогнозує у поточному році валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні на рівні 63 млн тонн, що може стати одним із найбільших показників за роки незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістам директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Валовий збір всіх основних зернових культур в Україні становить близько 63 млн тонн. А можливо, під час наступного уточнення цього прогнозу ми ще 1-2 млн тонн додамо. Це буде один із найбільших урожаїв в Україні», - сказав Кульбіда.

Зокрема, урожай озимих зернових цього року агрометеорологія оцінює на рівні 26,7 млн тонн, ярового ячменю – 5,3 млн тонн, ярової пшениці – 0,4 млн тонн, кукурудза – 29,3 млн тонн, інші культури – близько 1,3 млн тонн.

При цьому Кульбіда зазначив, що вказаний прогноз складений з урахуванням урожаю в Криму, без якого від очікуваного валу слід відняти 1,2 млн тонн.

Високий урожай цього року Укргідрометцентр пояснює зростанням врожайності, що зокрема обумовлене хорошими погодними умовами під час зимівлі озимих і посівної кампанії ярових культур.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, українські аграрії в 2013 році зібрали 62,9 млн тонн зернових, що на 36,3% перевищило показник 2012 року.

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Банківська система відновлює роботу в Слов'янську і Краматорську

Банківська система відновлює роботу в Слов'янську і Краматорську, звільнених українськими військами від бойовиків.

Про це повідомив голова правління найбільшого державного банку «Ощадбанк» Андрій Пишний.

«Весь день йшла підготовка до відновлення роботи «Ощадбанку» в звільненому Слов'янську і Краматорську. Відпрацювали з Казначейством і Пенсійним фондом питання виплати пенсій і соціальних платежів. З понеділка все буде забезпечено в повному обсязі і звичайному режимі», - написав Пишний на своїй сторінці в соціальній мережі Fаcebook.

За його словами, банк власними силами вирішує питання нестабільного енергозабезпечення, відновлює зв'язок.

«Банкомати працюватимуть. Відділення - також», - додав Пишний.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що почато відновлення роботи соціальних служб і міліції. Також у містах починає роботу місія за поданням гуманітарної допомоги що всім, хто її потребує.

Держказначейство 6 липня перерахувало Донецькому обласному управлінню «Ощадбанку» перший транш пенсій за липень поточного року пенсіонерам, які проживають в усіх населених пунктах Слов'янського і Краматорського районів.

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Держказначейство в Краматорську повністю відновило роботу

Сьогодні повністю відновило роботу управління Державної казначейської служби України в Краматорську Донецької області, звільненому українськими військами від бойовиків, повідомляється на сайті Держказначейства.

«Сьогодні, 7 липня, повністю відновлено роботу управління Державної казначейської служби України в Краматорську Донецької області», - йдеться в повідомленні. За інформацією Держказначейства, всі платежі соціального напряму проводяться в міру надходження платіжних доручень.

Нагадаємо, що сьогодні про відновлення роботи банківської системи в Слов'янську і Краматорську повідомив голова правління найбільшого державного банку «Ощадбанк» Андрій Пишний.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що почато відновлення роботи соціальних служб і міліції. Також у містах починає роботу місія з подання гуманітарної допомоги всім, хто її потребує.

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Россільгоспнагляд знайшов в українському сирі антибіотики

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) виявив у сирах «Миргородського сироварного комбінату» (Полтавська обл.) і «Лозівського молочного заводу» (Харківська обл.) антибіотики тетрациклінової групи, а в яловичині виробництва київської компанії «Візит» – бактерії групи кишкової палички.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, у зв'язку з цим з 21 липня забороняється ввезення на територію РФ продукції «Миргородського сироварного комбінату», поставки з якого і так обмежені Россільгоспнаглядом з 4 червня.

Стосовно продукції «Лозівського молочного заводу» і компанії «Візит» Россільгоспнагляд упровадив режим посиленого лабораторного контролю.

Таким чином, з урахуванням усіх обмежень і посилення контролю, які Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд застосували стосовно українських виробників молочної продукції, які найчастіше страждають від нападок російських відомств, із 27 сертифікованих для поставок до РФ українських компаній лише 5 можуть ввозити свою продукцію безперешкодно.

Довідка УНІАН. «Миргородський сироварний комбінат» збудований у Полтавській області в 1982 році. Підприємство виробляє тверді і плавлені сири, а також сухе знежирене молоко. Входить до складу групи «Мілкіленд».

«Лозівський молочний завод» - один із найбільших виробників згущеного молока і молочної продукції в Україні. Потенційна потужність підприємства становить 50 тонн молочних консервів на добу, що, за оцінками компанії, становить понад 10% від загального галузевого виробництва в Україні.

Компанія «Візит» займається оптовою торгівлею м'ясом і м'ясними продуктами.

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В Україні розробили проект виробництва броньованої "швидкої"

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" розробило проект виробництва броньованої машини швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної ради з посиланням на в.о. директора підприємства Олександра Швеця.

"За словами керівника підприємства, аналогів у світі немає. Ця машина може одночасно перевозити до десяти поранених, і в ній є все для надання первинних медичних послуг", - сказано в повідомленні.

У Міністерстві оборони України виявили зацікавленість до цієї продукції - стверджують в облраді.

На самому підприємстві хочуть, щоб броньовані "швидкі" як можна швидше були спрямовані прикордонникам і миколаївським десантникам - бійцям 79-ї повітряно-десантної бригади.

Крім того, "Миколаївський бронетанковий завод" продовжує випуск броньованих блокпостів і БТР-ів для Державної прикордонної служби України.

Як повідомляв УНІАН, «Миколаївський бронетанковий завод» розробив і побудував пересувний блокпост, перший примірник якого 24 червня 2014 року був переданий Азово-Чорноморському регіональному управлінню Державної прикордонної служби України. Маневровий блокпост був розроблений на базі броньованій розвідувально-дозорній машині.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук під час передачі блокпоста повідомив, що розроблено пропозиції щодо випуску на базі БРДМ машин військової швидкої медичної допомоги.

Довідка УНІАН: Миколаївський ремонтно-механічний завод почав роботу в 1948 році, як бронетанкова ремонтна майстерня. У березні 1966 року перейменовано в 346-й бронетанковий ремонтний завод. Підприємство займається виготовленням та ремонтом військової техніки, виготовленням навчальних класів і тренажерів.

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Базова інфляція в червні сповільнилася до 1,4%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в червні порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 1,4% з 2,3%, зафіксованих у травні порівняно з квітнем, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в червні 2014 року проти червня 2013 року зафіксована базова інфляція 9%, проти грудня 2013 року - 8,5%.

За січень-червень 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року базова інфляція становила 4%.

Нагадай, що базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні, без урахування тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та міста Севастополя, порівняно з травнем 2014 року становила 1%, проти червня 2013 року - 12%, проти грудня 2013 року - 11,6%.

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В Україні ціни промвиробників зросли за місяць на 3,6%

В Україні ціни виробників промислової продукції у червні порівняно з травнем 2014 року зросли на 3,6%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, ці дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, у річному виразі (порівняно з червнем 2013 року) ціни виробників промпродукції зросли на 15,9%, з початку року (червень 2014 року до грудня 2013 року) - на 18%.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні у травні порівняно з квітнем 2014 року зросли на 4,3%, у річному виразі - на 8,8%, з початку року - на 13,9%.

У 2013 році ціни виробників промпродукції в Україні зросли на 1,7%.