Долар до закриття міжбанку майже не змінився - 11,78 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8500, до 12:00 звузився спред 11,7400/11,7700. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 11,7200/11,7800.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3386/0,3430, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3394/0,3407. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3395/0,3402. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,5425 (+0.2520).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3575/1,3600. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 15,8840/16,0900, до 12:00 ціни склали 15,9620/16,0070. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 15,9325/16,0180.