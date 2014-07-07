Базова інфляція в червні сповільнилася до 1,4%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в червні порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 1,4% з 2,3%, зафіксованих у травні порівняно з квітнем, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в червні 2014 року проти червня 2013 року зафіксована базова інфляція 9%, проти грудня 2013 року - 8,5%.

За січень-червень 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року базова інфляція становила 4%.

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Нагадай, що базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні, без урахування тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та міста Севастополя, порівняно з травнем 2014 року становила 1%, проти червня 2013 року - 12%, проти грудня 2013 року - 11,6%.