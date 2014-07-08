Кіпр отримає 600 млн євро в рамках кредитної допомоги

Рада директорів Європейського стабілізаційного механізму (ЄСМ) схвалила передачу Кіпруп'ятого траншу кредиту у розмірі 600 млн євро. Про це йдеться в опублікованому в Брюсселі прес-релізі організації, пише "Прайм".

Політичне рішення про виділення цих коштів було ухвалене міністрами фінансів зони євро в червні за результатами позитивної оцінки "трійкою" міжнародних кредиторів (Єврокомісія, Європейський центральний банк і МВФ) четвертої квартальної перевірки виконання кіпрськими владою програми фінансової стабілізації. Умови надання Кіпру кредиту в розмірі 10 млрд євро в рамках цієї програми були узгоджені керівництвом Кіпру з Єврогрупи в березні 2013 року.

Читайте такожКіпр зняв останнє обмеження на транзакції місцевих банків

"Кіпр продовжує домагатися прогресу в багатьох сферах, особливо у виконанні поставлених бюджетних цілей та впевненому виході з рецесії, - заявив виконавчий директор ЄСМ Клаус Реглінг у зв'язку з рішенням про надання чергового траншу. - Успішне завершення перевірки показує, що кіпрська влада рішуче налаштована на виконання програми. Необхідні подальші зусилля для успішної боротьби з викликами, що залишаються, такими як повне зняття контролю за рухом капіталу, скорочення необслуговуваних кредитів, забезпечення стійкого зростання і скорочення безробіття".

Обсяг вже наданого ЄСМ фінансового сприяння Кіпру, включаючи п'ятий транш, становить 5,35 млрд євро з обіцяних європейськими партнерами 9 млрд євро. Ще 1 млрд євро зобов'язався виділити МВФ. Кошти, що залишилися, будуть надаватися республіці поквартально до 2016 року.