У Греції заговорили про економічний підйом

ВВП Греції, починаючи з 2015 року, має зростати щонайменше на 3 відсотки на рік, рівень безробіття до 2018 року знизитись на 10 відсотків, так само як і дефіцит державного бюджету - з нинішніх 174 до 139 відсотків у 2018 році. З усіх наведених прогнозів зрозуміло, що Греція перебуває у фазі підйому. Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) у своїх оцінках доходить аналогічних висновків, пише "Німецька хвиля".

Делегації Єврокомісії, Європейського центробанку (ЄЦБ) та Міжнародного валютного фонду (МВФ), перебуваючи в Афінах, регулярно закидали грецькому урядові затягування чи недостатньо якісне втілення реформ, прив’язаних до кредитних програм допомоги Греції. Однак при цьому треба враховувати той факт, що за останні роки грецький парламент підтримав понад 800 реформістських заходів, кажуть на свій захист урядовці. Вони наголошують на тому, що Греція виконала усі суттєві обіцянки, надані донорам. Передусім йдеться про структурні реформи та санацію державного бюджету. Греція хоче реформ, однак потребує для їхнього втілення більше часу, кажуть грецькі урядовці. Саме це послання вони передають і через німецьких парламентарів.

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Як один з доказів грецького прагнення до реформ наводять шість першочергових заходів, які ухвалив парламент в Афінах минулого тижня. Вони були передумовою для того, щоб так звана Єврогрупа - міністри фінансів країн Єврозони - дала у понеділок, 7 липня, зелене світло для наступного траншу кредиту для Греції обсягом у 1 мільярд євро.

В Афінах подейкують, що відразу після цього уряд випустить серію державних облігацій з трирічним терміном погашення з обліковою ставкою 3 відсотки. Дати випуску державних цінних паперів в уряді підтверджувати відмовляються, але навіть самі урядовці з делегації в Берліні переконані, що зацікавленість в цьому дуже висока - як і у випадку з облігаціями державного займу, випущеними у квітні, коли попит на них перевищив пропозицію майже в сім разів. А це, кажуть урядовці, демонструє, що довіра фінансових ринків до Греції відроджується.