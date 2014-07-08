Commerzbank підозрюється в порушенні режиму санкцій США - ЗМІ

США підозрюють німецький Commerzbank в порушенні режиму санкцій, введеного Вашингтоном проти низки країн, у тому числі проти Ірану і Судану, передає «Газета.Ru» з посиланням на The New York Times.

За наявною інформацією, переговори представників американської влади з керівництвом кредитної організації про врегулювання претензій вже почалися. Як стверджують джерела, сторони можуть укласти угоду вже цього літа. Штрафні санкції для Commerzbank ще обговорюються, але не виключено, що банку доведеться заплатити щонайменше $500 млн.

Читайте такожРада ЄС розширить дію санкцій другої фази через події в УкраїніCommerzbank є другим за розміром банком в Німеччині. На думку видання, його передбачувана угода з владою США створить умови для схожої угоди з Deutsche Bank.

Читайте такожЕкономіка Росії через агресію проти України скотилася в рецесіюРаніше повідомлялося, що французький банк BNP Paribas визнав свою провину і погодився заплатити владі США штраф у розмірі $8,83 млрд за вчинення міжнародних угод, які йдуть у розріз з американськими санкціями.

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