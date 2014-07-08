Кабмін остаточно ліквідував Міндоходів

Кабінет міністрів України затвердив положення про Державну фіскальну службу, остаточно ліквідувавши, таким чином, Міністерство доходів і зборів України, рішення про ліквідацію якого було ухвалене на початку березня поточного року.

Про це йдеться у постанові уряду №236, оприлюдненій у газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з постановою, Державна фіскальна служба, формування якої було анонсоване прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у травні поточного року, є центральним органом виконавчої влади, вона несе відповідальність за реалізацію державної політики у сфері стягування податків, ведення митної справи, адміністрування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Крім того, Державна фіскальна служба здійснює державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями у рамках виконання податкового, митного законодавства і правил сплати єдиного соцвнеску.

Основними завданнями Держфінслужби, крім реалізації державної політики, визначено: контроль за наповненням бюджету у частини податкових і митних платежів, контроль за виробництвом і оборотом спирту, тютюнових виробів, контроль за своєчасністю розрахунків в іноземній валюті, дотримання правил ведення готівкових розрахунків і контроль за наявністю ліцензій або патентів для здійснення операцій, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.

При цьому Держфінслужба керується Конституцією України, нормативними актами Кабінету міністрів, але підпорядковується Міністерству фінансів України і подає на розгляд міністра фінансів пропозиції з податкової, митної політики і політики у сфері боротьби з податковими і митними правопорушеннями.

Держфінслужба має право обмінюватися інформацією з іншими органами влади і аналогічними службами іноземних держав, звертатися до суду у передбачених законом випадках, надавати дозвіл на відкриття і експлуатацію митних складів і брати участь у наданні послуг цифровому підпису. Також Держфінслужба має право проводити аналіз впливу макроекономічних показників і загальноекономічної ситуації в країні на ступінь виконання податкових і митних статей бюджету.

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Керівником Державної фінансової служби Кабінет міністрів України призначив Ігоря Білоуса, одночасно звільнивши його з посади першого заступника міністра доходів і зборів України. Заступниками очільника Держфінслужби стали Володимир Хоменко, також звільнений з посади заступника міністра доходів і зборів України, і Анатолій Макаренко. Як очікується, Володимир Хоменко на посаді першого заступника очільника Держфінслужби займатиметься сферою діяльності податкової міліції і боротьби з податковими злочинами. Анатолій Макаренко на посаді заступника очільника Держфінслужби опікуватиметься митною службою.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України було створене у грудні 2012 року на базі Державної податкової і Державної митної служб. У березні 2014 року Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати міністерство, повернувши розподіл на податкову і митну служби з підпорядкуванням їх Міністерству фінансів. Пізніше, після консультацій з громадськістю і бізнесом уряд ухвалив рішення не роз'єднувати служби, а сформувати Державну фіскальну службу з тими самими функціями, які виконувало міністерство.