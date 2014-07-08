Міжбанк відкрився доларом по 11,80 гривень

Котирування з євро-гривні пішли вниз - 15,8765/16,0420.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань - 11,6800/11,8000. Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту склали - 0,3390/0,3425. Котирування з євро-гривні пішли вниз - 15,8765/16,0420. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3594/96 (понеділок - 1,3577/79). Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8500, до 12:00 звузився спред 11,7400/11,7700. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,7200/11,7800.

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