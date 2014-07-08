Для Visa і MasterCard пом'якшили вимоги до умов роботи в Росії

Для Visa і MasterCard пом'якшили вимоги до технічного забезпечення діяльності. Чіпи на картах тепер необов'язково повинні бути російськими, а софт може закуповуватися і в російських "дочок" іноземних виробників, пише "КоммерсантЪ".

Вчора Мінфін направив в уряд узгоджений з профільними відомствами документ, що встановлює технічні вимоги до національно значимих платіжних систем. Цього вимагають прийняті на початку травня поправки до закону "Про національну платіжній системі", які дозволяють працювати в Росії без сплати забезпечувальних внесків тільки національно значущим гравцям.

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У ході доопрацювання документ сильно змінився. "Початкові вимоги були сильно завищені, - пояснив "Ъ" заступник міністра фінансів Олексій Мойсеєв. - Шанси отримати статус національно значущою платіжної системи за умов про російському просхождении чіпа, про певну частку російського софта були невеликі навіть у російських гравців".

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Джерела, знайомі із змістом останньої версії проекту, вказують на дві основні зміни. "Якщо спочатку в ньому містилася вимога про виконання всіх складових чіпів в Росії, то тепер достатнього того, що вони тут будуть просто збиратися", - говорить один з них. "Інша вимога - щодо російських розробок в інфраструктурі платіжної системи (програмне забезпечення) в 25% - залишилося без зміни, - каже інший співрозмовник. - Але тепер мова йде не про російських розробників, а про російських власників вмісту".