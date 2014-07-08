Австрійський суд заарештував майно сина Азарова

Австрійський суд у рамках розслідування справи про відмивання грошей, а також у рамках введених санкцій проти ряду чиновників попередньої української влади на чолі з екс-президентом Віктором Януковичем, заблокував операції з нерухомістю, що належить компанії L.A.D.A. Holding Anstalt, яка у свою чергу належить сину колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова – Олексію Азарову. Про це йдеться в повідомленні австрійського інформаційного агентства АРА, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Читайте такожМВС оголосило Миколу Азарова у міждержавний розшук

«Після того, як у лютому прокуратура Відня почала розслідування про можливу причетність українського парламентарія, сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексія Азарова до відмивання грошей, суд заблокував будь-які операції з нерухомим майном, яке може належати Азарову через компанію L.A.D.A. Holding Anstalt (Ліхтенштейн)», - говориться в повідомленні.

При цьому в повідомленні наголошується, що сам Азаров не раз заперечував причетність до цієї компанії та спростовував наявність будь-якої нерухомості у Відні (Австрія).

Читайте такожНа рахунках Януковича і Ко уже заблокували $1,42 млрд

Водночас, за повідомленням низки українських ЗМІ, вартість заарештованого австрійським судом майна може становити до 5 млн. євро.

Олексій Азаров є народним депутатом України від Партії регіонів. У березні 2014 року він увійшов до двадцятки українських чиновників, стосовно яких були введені санкції ЄС.