«ПриватБанк» спростовує інформацію про припинення роботи в Луганську

Про це УНІАН повідомила прес-служба банку.

«Заяви терористів з так званої «ЛНР» про те, що «ПриватБанк» екстренно припиняє роботу в регіоні, не відповідають дійсності. Насправді в Луганську відбулося збройне захоплення офісу банку, його співробітників, техніка і майно банку були захоплені і знищені», - йдеться у повідомленні банку.

Також банк спростовує заяви про наміри своїх співробітників у Луганську вивезти з міста активи і серверну базу.

«Офіс банку було захоплено у розпал робочого дня, коли всі співробітники були на робочих місцях і обслуговували клієнтів», - наголошується в повідомленні.

Незважаючи на фізичне захоплення офісу, обслуговування клієнтів проводитиметься у звичайному режимі з використанням дистанційних сервісів.

«Платежі приватних осіб і корпоративних клієнтів «ПриватБанку» у Луганській області проводяться у режимі онлайн. Для того, щоб зробити платіж, одержати або відправити переказ, здійснити будь-які інші банківські послуги, достатньо зайти в інтернет-банк «Приват24» або просто зателефонувати до банку за безкоштовним коротким номером 3700», - зазначається у повідомленні.

Банк підкреслює, що всі рахунки клієнтів перебувають у безпеці, і до них є доступ з інтернет-банку «Приват24» і з мобільних додатків.

«Без обмежень можна розраховуватися картками в магазинах, здійснювати безготівкові операції у терміналах самообслуговування в будь-якій точці регіону і всієї України. Відсотки по депозитах продовжують нараховуватися у звичайному режимі, управляти своїми вкладами можна через «Приват24». Також в інтернет-банку можна оплачувати комунальні послуги, поповнювати мобільні телефони, здійснювати грошові перекази», - пояснили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що поновлюється робота соціальних служб і міліції. З 7 липня у цих містах відновлено роботу Держказначейства і банківської системи.

Зокрема, «ПриватБанк» повідомив про відновлення штатного режиму обслуговування клієнтів у Слов'янську, Краматорську, Артемівську, Костянтинівці і ще низки міст Донецької і Луганської областей.

Водночас частина бойовиків зі звільнених міст прорвалася до Донецька і Луганська. Згідно із заявою заступника секретаря РНБО Михайла Коваля, Донецьк і Луганськ буде узято у повну блокаду, щоб змусити терористів здатися. Враховуючи обстановку, що склалася у цих містах, низка українських банків тимчасово припинила роботу своїх підрозділів у Донецьку і Луганську.