Кабмін планує скоротити дефіцит держбюджету до 1% ВВП у 2017 році

Уряд планує скоротити обсяг дефіциту державного бюджету з 3% ВВП у 2015 році до 1% ВВП у 2017 році, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«З метою зменшення темпів зростання загального обсягу державного боргу і гарантованого державою боргу, подальшого зростання боргового навантаження на економіку в середньостроковій перспективі планується скорочення дефіциту державного бюджету з 3% ВВП у 2015 році до близько 2% ВВП у 2016 році і близько 1% ВВП - у 2017 році»,- йдеться в повідомленні.

Мінфін зазначає, що в середньостроковій перспективі уряди країн світу намагаються знизити свої дефіцити до економічно безпечного рівня - 3% ВВП відповідно до Маастрихтських критерій. З цією метою більшість країн світу змушені здійснювати жорстку бюджетну політику щодо скорочення витрат бюджету, включаючи соціальні, і підвищення податкового навантаження на економіку.

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Посилаючись на оцінки МВФ, Мінфін повідомляє, що в 2015-2017 роках бюджетні дефіцити країн світу знижуватимуться. Зокрема, в Японії - з 6,4% до 5,2% ВВП, у США - з 5,6% до 5,4% ВВП, в Європейському Союзі - з 2,2% до 1,0% ВВП. Зокрема в країнах ЄС: в Іспанії - з 4,8% до 2,9% ВВП, у Словенії - з 4,1% до 3,6% ВВП, у Великобританії - з 4,1% до 1,5% ВВП, в Ірландії - з 3,0% до 1,7% ВВП, у Франції - з 3,0% до 1,3% ВВП, у Греції - з 1,9% до 0,7% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує в 2015 році втримувати обсяг дефіциту державного бюджету в межах 3% ВВП, обсяг державного боргу - не вище 55% ВВП, про що йдеться в проекті основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік.

За інформацією Мінфіну, дефіцит держбюджету України за підсумками січня-травня 2014 року становив 12,224 млрд грн, що на 33,9% менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року.

Водночас, враховуючи показники виконання дохідної частини держбюджету, експерти прогнозують, що дефіцит держбюджету може перевищити 30 млрд грн до кінця року, і фіскальний розрив буде вищий 6% ВВП.