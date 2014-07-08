Нова голова НБУ обіцяє інфляцію на рівні 17%

ІІнфляція в Україні у 2014 році становитиме близько 17%, а у 2015-му не перевищить однозначного рівня, повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook з посиланням на очільника НБУ Валерію Гонтареву.

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«Голова Центробанку розповіла, що за оцінками регулятора, у другому півріччі очікується істотне уповільнення інфляції, оскільки більшість інфляційних чинників вже спрацювали у першому півріччі. За її словами, у 2014 році зростання споживчих цін становитиме близько 17%, а к 2015 році інфляція не перевищить однозначного рівня», – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у червні, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і міста Севастополя, порівняно з травнем 2014 року становила 1%, проти червня 2013 року - 12%, проти грудня 2013 року - 11,6%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції поточного року до 16%.