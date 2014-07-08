Україна представить свій "план Маршала" на донорській конференції восени

Про це у вівторок в Брюсселі під час засідання групи високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні заявив віце-прем’єр України Володимир Гройсман, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Для подолання загроз, які стоять перед Україною, та поверненню української економіки на шлях сталого розвитку уряд розпочав підготовку плану відновленні та зростання на період 2014-2016 років. Свого часу подібний план відновлення, відомий, як "план Маршала", допоміг відродитись Європі. Сьогодні щось подібне конче необхідний для України. І ми закликаємо вам долучитись до його формування. Ми плануємо представити цей план на міжнародній конференції донорів, яку маємо спільно з вами провести восени", - сказав він.

При цьому Володимир Гройсман зазначив, що донорська допомога "не піде і не може бути витрачена на проїдання".

Український віце-прем’єр наголосив, що станом на сьогодні напрацьований спільно з МВФ пакет рішень дозволив зупинити "падіння країни у прірву". "Але на сьогодні цього недостатньо, оскільки ми маємо безпрецедентну агресію з боку Росії. Не тільки військову – саме в ці хвилини Донбас України потерпає від страшного терористичного нападу, скерованого РФ. Окрім цього ми маємо інформаційну агресію, економічну та енергетичну агресію, яка націлена на те, щоб зруйнувати Україну. Саме ці загрози ставлять перед нами безпрецедентні вимоги та вимагають залучення додаткових ресурсів", - заявив він, додавши, що на сьогодні "головним донором є її народ".