У 2015 році уряд не буде надавати держгарантії

Уряд вважає за доцільне в 2015 році утримуватися від надання державних гарантій і збільшення гарантованого державою боргу, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«З урахуванням наближення порогового значення граничного безпечного рівня державного і гарантованого боргу до ВВП, доцільно утримуватися від надання державних гарантій і збільшення гарантованого державою боргу», - говориться у зверненні Мінфіну до розпорядників бюджетних коштів з питання планування показників держбюджету на 2015 рік.

Мінфін також повідомляє, що впродовж 2015 року, враховуючи складну ситуацію на зовнішніх фінансових ринках, уряд орієнтуватиметься на залучення позикових коштів від міжнародних фінансових інститутів, включаючи Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Європейську комісію.

Також, за інформацією Мінфіну, складовими державної боргової політики будуть заходи щодо зниження пікових навантажень на держбюджет і підвищення ліквідності державних боргових цінних паперів, що дозволить підвищити попит на них з боку інвесторів.

Мінфін наголошує, що зважена політика з управління держборгом задовольнить потреби держави в позикових ресурсах за мінімально можливою вартістю обслуговування держборгу з урахуванням ризиків.

«Значна увага буде приділена подальшому розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів за рахунок широкого спектру боргових інструментів», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, згідно з основними напрямами бюджетної політики на 2015 рік уряд планує в 2015 році утримувати обсяг держборгу на рівні не вище 55% ВВП.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за квітень 2014 року знизилася на 676 млн. дол., або на 1,03% - до 65,217 млрд дол.

За оцінками експертів, зниження обсягу держборгу в доларовому еквіваленті зумовлене девальвацією гривні, і насправді боргове навантаження на економіку зросло до рівня близько 50% ВВП.