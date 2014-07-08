Кабмін централізує капітальні витрати держбюджету на 2015 рік

УУряд України планує централізувати капітальні витрати державного бюджету на 2015 рік, враховуючи обмежені ресурси і необхідність поліпшити управління цими витратами, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Враховуючи обмежений ресурс проекту державного бюджету на 2015 рік, негативний вплив нестабільної ситуації в східних областях України і необхідність поліпшення управління капітальними витратами, передбачається централізувати капітальні витрати за окремою бюджетною програмою», - йдеться у зверненні Мінфіну до розпорядників бюджетних коштів з питання планування показників держбюджету на 2015 рік.

Мінфін довів розпорядникам бюджетних коштів граничний рівень витрат і надання кредитів для проекту держбюджету на 2015 рік і уточнив, що капітальні витрати не враховано в цих граничних обсягах. За інформацією міністерства, планування капітальних витрат у 2015 році здійснюватиметься в межах можливостей держбюджету після надання розпорядниками аргументованих запитів на ці витрати на 2015 рік.

Як повідомляв УНІАН, згідно з основними напрямами бюджетної політики на 2015 рік, уряд планує в 2015 році утримувати обсяг дефіциту держбюджету в межах 3% ВВП.

За інформацією Мінфіну, дефіцит держбюджету України за підсумками січня-травня 2014 року становив 12,224 млрд грн, що на 33,9% менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року.

Водночас, враховуючи показники виконання дохідної частини держбюджету, експерти прогнозують, що дефіцит держбюджету може перевищити 30 млрд грн до кінця року, і фіскальний розрив буде вищий 6% ВВП.