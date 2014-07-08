У ЄС розповіли, від чого залежатиме подальша фіндопомога Україні

Європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле наголошує, що будь-яка подальша фінансова допомога ЄС Україні буде залежати виключно від наявності проведення реформ.

Про це він заявив у вівторок в Брюсселі під час засідання групи високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні, передає власний кореспондент агентства УНІАН.

«Будь-яка подальша фінансова підтримка ЄС буде пов’язана із зусиллями щодо проведення реформ. Я би хотів наголосити на цьому важливому зв’язку»”, - заявив Фюле.

При цьому він підтвердив підтримку з боку ЄС реформам, які „вже були зроблені в Україні та заохотив уряд робити подальші кроки в напрямку конституційної реформи, децентралізації влади та судової реформи”. „Нам потрібно бачити подальші дії в економіці, торгівлі, бізнесі та енергетичному секторі”, - зазначив комісар.

Фюле також висловив думку, що сьогоднішнє засідання створить рамки для можливості формування координаційної платформи для міжнародної допомоги та надасть можливість обговорити наміри донорів стосовно додаткових фондів та наступні кроки у напрямку проведення можливої донорської конференції до кінця року.