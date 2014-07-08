Вкладниками проблемних банків займеться спеціальна група при НБУ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Ложкін пропонує включити до складу робочої групи перших осіб банківського регулятора та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також представників ініціативних груп вкладників проблемних банків.

Зокрема, робоча група має виробити узгоджені пропозиції для вирішення проблем вкладників ПАТ «Банк Форум».

У листі Ложкіна наголошується, що президент приділяє значну увагу проблемі дотримання прав вкладників банків.

Вкладники банку «Форум» звернулися до глави держави із проханням втрутитися в ситуацію навколо ліквідації цієї банківської установи.

Як нагадали в АП, перший заступник глави АП України Геннадій Зубко 24 червня та 4 липня провів зустрічі із представниками ініціативної групи кредиторів банку «Форум», які пікетували Адміністрацію президента.

Вкладники банку пропонують призупинити ліквідацію проблемного банку та шукати більш ефективні та менш затратні шляхи виведення банку з ринку, зокрема, шляхом передачі його активів та пасивів іншій банківській установі.

5 липня президент підписав закон № 1333-VII, згідно з яким Кабінету міністрів надано право здійснювати додаткові випуски облігацій внутрішньої державної позики для забезпечення фінансової підтримки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Закон забезпечить фінансову підтримку Фонду державою, сприятиме захисту прав вкладників банків та відновленню довіри до банківської системи.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію в банк «Форум» з 14 березня і протягом цього періоду здійснював пошук інвестора для виведення банку з ринку.

У травні дочірня компанія «Смарт-Холдингу» Вадима Новінського, основного власника банку «Форум», перерахувала на спецрахунок НБУ 50 млн. дол. для підтвердження серйозності намірів щодо оздоровлення банку і, за інформацією банку, планувала перерахувати другий транш в такому ж розмірі, після чого мали відбутися аудит і рекапіталізація банку власниками та інвесторами.

У червні «Альфа-Банк» (Україна) повідомив про проведення оцінки в проблемному банку «Форум» і готовність взяти на себе зобов'язання перед вкладниками фінустанови у разі ухвалення рішення про купівлю частини його активів і пасивів, але згодом відмовився від купівлі.

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Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку «Форум» 16 червня, і Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення банку з ринку. У відповідь основний власник банку, «Смарт-Холдинг», повідомив про подання позову до суду з вимогою скасувати рішення про ліквідацію банку «Форум».

Банк «Форум» (Київ) працював на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків.