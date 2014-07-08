Долар впав до 11,69 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 11,6800/11,8000, до 12:00 ціни знизилися 11,6400/11,7000. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 11,6200/11,6900.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3390/0,3425, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3391/0,3413. До закриття торгів ціни впали 0,3377/0,3404. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,2405 (-0.3170).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3590/1,3610. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 15,8765/16,0420, до 12:00 ціни пішли вниз 15,8285/15,9140. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 15,7940/15,8935.