Через військовий конфлікт на Донбасі Україна втратить 3-4% ВВП – Шеремета

Військовий конфлікт на Донбасі призведе до додаткового зниження вітчизняного ВВП на 3-4% у 2014 році, заявив на брифінгу міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета.

«У березні, коли ми відкривали переговори з МВФ, прогнози були у районі мінус 1-3%, і зараз, ви знаєте, один з песимістичних прогнозів - це 7%. Я думаю, що ці 3-4% - прогнозований ефект від ситуації, яка розвивається на Сході», - сказав міністр.

Він уточнив, що прогноз Європейського банку реконструкції і розвитку, який передбачає зниження ВВП України на 7% за підсумками поточного року, є найбільш песимістичним. При цьому Мінекономрозвитку чекає на менше зниження.

«Зараз найбільш песимістичний прогноз - це ЄБРР, наш прогноз більш оптимістичний», - відзначив Шеремета.

Як повідомляв УНІАН, спад ВВП України у першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім - IV кварталом 2013 року і з урахуванням сезонного чинника спад ВВП становив 2%.

У середині квітня проросійські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Через кордон з РФ поставляється військова техніка, озброєння і пропускаються бойовики.

У даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.