Мінінфраструктури виявило фінансові махінації в аеропорту "Бориспіль"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра інфраструктури України Петро Пінкас повідомив протестувальникам, які вимагали провести люстрацію керівництва аеропорту, під час пікету будівлі Мінінфраструктури.

"Виявлено досить багато фактів порушень і зловживань у період з 2011 по 2014 рік", - сказав він.

При цьому Пінкас не уточнив, які саме порушення було виявлено в ході перевірки, оскільки це може зашкодити слідству.

Акцію протесту під будівлею Мінінфраструктури провели активісти Асоціації захисту прав громадян України та організації "Українська націоналістична самооборона". Пікетувальники вимагали від міністра Максима Бурбака звільнити з посади генерального директора аеропорту "Бориспіль" Сергія Гомболевського.

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За словами глави Асоціації захисту прав громадян України Володимира Лесика, ключові посади в "Борисполі" упродовж тривалого часу займають одні й ті самі особи, які замішані в корупційних схемах.

Глава Асоціації зазначив, що активісти вже надіслали офіційні листи з фактами зловживань на держпідприємстві до Генеральної прокуратури України, прем'єр-міністрові Арсенію Яценюку і президентові України Петру Порошенку, але відповідей поки що не одержали. Крім того, Лесик звинуватив заступника голови аеропорту Бориса Шахсуварова в подвійному громадянстві - України і Росії.

При цьому заступник міністра спростував цю заяву, наголосивши, що Шахсуваров не є громадянином Росії.

«Що стосується Шахсуварова, він не є громадянином Російської Федерації, як дехто намагається переконати», - сказав він, уточнивши, що у міністерства немає можливості перевірити, чи має Шахсуваров ще одне громадянство, окрім українського.

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Як повідомляв УНІАН, раніше 31 березня Мінінфраструктури України призначило генеральним директором МА «Бориспіль» Сергія Гомболевського, який раніше займав посаду заступника гендиректора аеропорту з виробництва.

У липні 2013 року Мінінфраструктури призначило виконуючим обов'язки генерального директора аеропорту «Бориспіль» колишнього директора міжнародного аеропорту «Одеса» Олексія Кочанова. Пізніше Кочанова було затверджено на посаді генерального директора "Борисполя". 12 березня Качанова було звільнено за згодою сторін на підставі поданої ним заяви.

В інтерв'ю УНІАН нинішній глава аеропорту Гомболевський підтвердив призначення його заступником Бориса Шахсуварова, який очолював аеропорт «Бориспіль» у 2008 - 2011 роках.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у 2013 році скоротив чистий прибуток у 3,25 разу - до 123,742 млн. грн.

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Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

«Бориспіль» за підсумками 2013 року скоротив пасажиропотік на 6,5% порівняно з 2012 роком - до 7,93 млн. осіб.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у 2013 році скоротив чистий прибуток у 3,25 разу - до 123,742 млн. грн.