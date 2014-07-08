Мінфін попереджає про можливе введення нових податків у 2015 році

Міністерство фінансів України попереджає про можливі зміни у податковому законодавстві і у прибутковій частині державного бюджету на 2015 рік після затвердження нового прогнозу макропоказників на 2015 рік, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін нагадав, що прибуткова частина держбюджету на 2015 рік розроблена у рамках чинних Бюджетного і Податкового кодексів України, проте у даний час при міністерстві створено 9 робочих груп, які працюють над вдосконаленням податкового законодавства, і за результатами їх роботи можливі внесення змін до законодавства і уточнення прибуткової частини держбюджету.

«На загальний обсяг прогнозу доходів і основних податків істотний вплив чинять макроекономічні показники, зокрема, фонду оплати праці найнятих робітників і грошового забезпечення військовослужбовців, прибутку прибуткових підприємств, кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, експорту та імпорту товарів і послуг, обмінного курсу гривні до долара США, а також обсяги виробництва підакцизних товарів, видобутку корисних копалин та інші показники. Після ухвалення Кабінетом міністрів рішення щодо прогнозу основних макропоказників на 2015 рік показники бюджету можуть бути уточнені», - зазначається у зверненні Мінфіну до розпорядників бюджетних коштів з питання планування показників держбюджету на 2015 рік.

Мінфін зобов'язав розпорядників бюджетних коштів надати бюджетні запити для розробки проектів на 2015-2017 роки до 1 серпня, а також розпорядився вжити заходів у всіх галузях і сферах діяльності для того, що збалансувати бюджет і скоротити його дефіцит, зокрема виключити непріоритетні і неефективні витрати.

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Як повідомляв УНІАН, уряд планує скоротити дефіцит державного бюджету з 3% ВВП у 2015 році до 1% ВВП у 2017 році.

За інформацією Мінфіну, дефіцит держбюджету України за підсумками січня-травня 2014 року становив 12,224 млрд грн, що на 33,9% менше за показник дефіциту за аналогічний період минулого року.

Враховуючи показники виконання прибуткової частини держбюджету, експерти прогнозують, що дефіцит держбюджету може перевищити 30 млрд грн до кінця року, і фіскальний розрив буде вищим за 6% ВВП.