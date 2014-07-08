Міжнародні донори допоможуть Києву розробити план зростання економіки

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йде мова у спільних висновках Групи високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні, які були ухвалені за результатами засідання, що відбулося сьогодні у Брюсселі.

„Донори обговорили план проведення Конференції донорів та інвесторів, у тому числі створення спільного підготовчого комітету. Донори будуть допомагати Україні у підготовці порядку денного програми економічного підйому і зростання на період 2014-2016 років, включаючи потенційні джерела фінансування. У зв'язку з цим український уряд пропонуватиме донорам спільно оцінити розміри сум, необхідних для завершення реалізації пріоритетних завдань”, - сказано у висновках.

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У документі зазначається, що донори визнали важливу роль, яку може відігравати приватний сектор у процесі економічної стабілізації та переходу до інклюзивного та сталого економічного зростання України.

„Донори вітатимуть участь приватних інвесторів, у тому числі банків, тому що це може розширити можливості Конференції донорів та інвесторів, яка відбудеться восени 2014 р. на основі ретельної підготовки стратегії реформ в Україні”, - підкреслюють учасники засідання.

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У висновках констатується, що міжнародна координаційна платформа для надання допомоги Україні спрямовуватиме зусилля донорів як в Україні, так і в інших столицях. „Група підтримки України у Європейській комісії відіграватиме важливу роль у сприянні стратегічної координації між відповідними штаб-квартирами в цілях забезпечення максимальної узгодженості та ефективності міжнародних зусиль”, - підкреслюється у документі.

В ході засідання донори надали відомості про майбутню підтримку. „Вони обговорили позитивну роль змішування донорських грантів з отриманням позик від міжнародних фінансових інститутів, що може зіграти позитивну роль у стимулюванні інвестицій”, - сказано у висновках.

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Крім того, українська сторона і донори погодилися сприяти взаємній підзвітності та прозорості.

Своєю чергою українська сторона представила власний погляд на ключові сектори економічного зростання, що є привабливими для інвестицій, звертаючи особливу увагу на АПК та програму розвитку енергетичної безпеки, у тому числі реалізацію енергоефективних технологій, модернізацію української газотранспортної системи і забезпечення реверсних поставок газу.

Також Україна представила свої поточні потреби з точки зору фінансової та технічної допомоги, у тому числі невідкладні заходи зі стабілізації ситуації на сході. „Ці заходи включають зміцнення державного кордону, забезпечення задоволення першочергових потреб внутрішньо переміщених осіб, розробка спеціальної програми реабілітації пост-конфліктного Донбасу; створення Фонду гарантування”, - сказано у висновках.

Крім того, учасники привітали міжнародну підтримку України та визнали необхідність „сильної донорської координації для зовнішньої фінансової та технічної допомоги”.

Сторони погодилися почати з цього моменту не тільки підготовку до конференції, але й узгоджені зусилля, щоб відповісти на загрози, включаючи особливі потреби у Донецькому регіоні.

„Координаційна нарада високого рівня надала можливість спільноті міжнародних донорів продемонструвати свою підтримку Україні під час найважливішого перехідного періоду після подій у лютому (у Києві) та підтвердити свою повну підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Донори та міжнародні організації визнали важливість недавнього підписання Угоди про асоціацію, в тому числі про створення глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі, яка є новою основою для відносин Україна-ЄС”, - констатується у висновках.

Крім того, у документі сказано, що Європейський Союз підкреслив той факт, що Порядок денний асоціації є ключовим інструментом для планів надання Україні допомоги у дотриманні своїх зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію в короткостроковій і середньостроковій перспективі.