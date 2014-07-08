"Ощадбанк" обіцяє протягом двох діб відновити роботу в Слов'янську і Краматорську

Функціонування всіх відділень «Ощадбанку» у звільненій від терористів зоні Донецької області (район Слов’янська та Краматорська) буде відновлене протягом двох діб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Ізюмі сказав журналістам голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний.

«Я розраховую, що найближчі буквально день-два, мова йде про 24-48 годин, ми відновимо абсолютно звичайний режим функціонування банківської системи, й одна з життєво важливих систем життєзабезпечення Слов’янська та Краматорська – банківська система – буде відновлена», - сказав Пишний.

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За його словами, в Слов’янську сьогодні вже відкрилося одне з дев’ятнадцяти відділень «Ощадбанку», а в Краматорську працюють 90% всіх відділень. Він наголосив, що в усіх відкритих відділення «Ощадбанку» вже сьогодні можна отримати виплати.

«Уряд перерахував необхідні суми для проведення пенсійних виплат», - підкреслив Пишний.

Він зазначив, що інші банки «також відповідально ставляться» до необхідності відновлення роботи банків у Слов’янську та Краматорську.

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