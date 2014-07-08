Бюджет ДУСі скоротять на 250 млн гривень

Державне управління справами планує скоротити бюджетні витрати на своє утримання у 2014 році на 250 млн грн. та направити зекономлені кошти на лікування постраждалих в Антитерористичній операції АТО.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Як повідомив керівник ДУС Сергій Березенко, основною метою відомства у сьогоднішніх умовах є максимальне скорочення витрат. «Аналіз річних звітів за минулі роки свідчить, що державний апарат жив на широку ногу. Цього року ми суттєво скоротили утримання державного апарату», - повідомив він на брифінгу.

Керівник ДУС додав, що у 2014 році, при затверджених бюджетом 1 млрд 184 тис грн. сума витрат становитиме менше 900 млн грн.

«Президент вимагає, щоб за підсумками цього року ми уникли збитків, а в 2015 році - отримали позитивне сальдо роботи всіх підприємств», - зазначив Березенко.