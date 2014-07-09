Розвиток окупованого Криму може потребувати більше коштів, ніж передбачено - віце-прем'єр РФ

Як повыдомляє російська служба Би-Би-Си, про це заявив віце-прем'єр Дмитро Козак.

За розрахунками російського уряду, на соціально-економічний розвиток Криму і Севастополя до 2020 року потрібно 790,3 млрд рублів, 736,7 млрд рублів з яких - кошти російського бюджету. Як зазначає «Рейтер», це випливає з останньої версії проекту федеральної цільової програми, який 8 липня розглядався на нараді у глави уряду РФ Дмитра Медведєва.

«Якщо не вийде (укластися у визначену суму за рахунок перерозподілу коштів), то доведеться, може, додати до програми, - цитує агентство Козака. - Швидше за все, доведеться додати».

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Раніше він повідомляв, що в найближчі три роки на програму розвитку Криму направлятиметься по 100 млрд рублів щороку.

У той же час у березні міністр фінансів РФ Антон Силуанов сказав, що на розвиток Криму тільки в цьому році буде потрібно до 243 млрд рублів, тоді як міністр економіки Росії Олексій Улюкаєв у квітні й травні говорив про суму в 130 млрд рублів.