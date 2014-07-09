Податковий компроміс може принести в бюджет до 10 млрд гривень - депутат

Ухвалення закону про податковий компроміс, що передбачає амністію податкових зобов'язань підприємств в обмін на добровільну сплату частини цих зобов'язань, може принести до державного бюджету до 10 млрд грн.

Про це в коментарі УНІАН повідомила народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Оксана Продан (УДАР).

«За оцінками Міністерства фінансів, це може бути до 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету», - сказала Продан.

Вона також відзначила, що депутати під час підготовки законопроекту до другого читання знизили вимоги для укладання податкового компромісу. Зокрема, законопроект тепер передбачає можливість компромісу за операціями, здійсненими до 1 квітня 2014 року, а обов'язкова до сплати частина зобов'язань знижена з 15% до 10%.

«Був бізнес, який наполягав на нульовій ставці, були такі, які погоджувалися на 15%. Знайшли такий компромісний відсоток», - пояснила Продан.

Крім того, буде продовжено термін застосування компромісу до 90 днів від дня набуття чинності законом і внесено низку інших змін.

«Додатково ми внесли зміни до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення і закону про судочинство з тим, аби до кримінальної чи адміністративної відповідальності не залучали суб'єктів за дії, які закриті податковим компромісом», - сказала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань за податком на прибуток підприємств і податком на додану вартість у разі застосування податкового компромісу (№ 4930).

Метою законопроекту є звільнення платників податків від фінансової кримінальної та адміністративної відповідальності за умови сплати незадекларованих платежів за податком на додану вартість і податком на прибуток підприємств.

Верховна Рада може ухвалити закон в другому читанні та в цілому на наступному пленарному тижні, запланованому на 22-25 липня.