Росія придумала, як в окупованому Криму відбирати стратегічні активи

Нелегітимні депутати невизнаної держради окупованого Криму 9 липня прийняла у другому читанні закон "Про особливості викупу стратегічних об'єктів в Республіці Крим", передає "Крыминформ".

Документом визначається механізм примусового викупу об'єктів, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, розташованих на території окупованого півострова та мають стратегічне значення.

Читайте такожРосія готує програму приватизації для анексованого Криму "Викуп об'єктів здійснюється шляхом відшкодування їх вартості власникам даних об'єктів. Розмір відшкодування встановлюється Радою міністрів Республіки Крим на підставі грошової оцінки, проведеної сторонньою організацією, що має акредитацію /ліцензію/ на території Російської Федерації", - йдеться в законі.

Читайте такожВаленса переконаний, що Путін не має ніякого шансу утримати Крим Згідно з документом, об'єкти, що підлягають викупу, також визначаються невизнаною радою міністрів республіки.