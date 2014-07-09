Україна отримала від Світового банку кредит на $300 млн

Україна залучила новий кредит від Світового банку (СБ) на 300 млн дол. на підтримку реформування системи соціального захисту населення, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

«Сьогодні між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку підписано Угоду про залучення позики у розмірі 300 млн дол. США на реалізацію проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Від України Угоду підписав міністр фінансів України Олександр Шлапак», - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, позику залучено на 18 років з 5-річним пільговим періодом. Процентна ставка становитиме 1%.

«Позику залучено з метою розширення адресної програми соціальної допомоги для підтримки найуразливіших і найменш соціально захищених груп населення», - наголошується в повідомленні.

Міністерство також зазначає, що проект допоможе розширити програму державної соціальної допомоги для тих громадян, які найбільше її потребують. Будуть упроваджені заходи, направлені на підвищення ефективності адміністрування соціальних виплат і послуг за підтримки національної інформаційної системи управління. За інформацією Мінфіну, проект охоплює всі місцеві відділи соціального захисту, які підпорядковуються Міністерству соціальної політики України.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці травня підписала кредитний договір зі Світовим банком щодо фінансування трьох нових проектів загальною вартістю 1,48 млрд дол. у рамках загального обсягу фінансової допомоги Україні, яка цього року може скласти 3,5 млрд дол. У складі пакету: кредит на 750 млн дол. на політику розвитку, кредит на 382 млн дол. за проектом підвищення енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання і кредит на 350 млн дол. за проектом розвитку інфраструктури.

Також до кінця липня уряд України планує підписати із Світовим банком договір за ще одним кредитом на 500 млн дол. для стабілізації банківського сектора. Кошти будуть передані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Світовий банк є основним партнером України в області розвитку. З урахуванням нових інвестицій поточний кредитний портфель СБ досягне 3,39 млрд дол. у рамках 11 проектів у країні. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році зобов'язання банку в країні перевищили 8,5 млрд дол. у рамках 43 проектів і програм.