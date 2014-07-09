Фонд гарантування виплатив вкладникам банку «Форум» 70% вкладів

Про це УНІАН повідомила прес-служба фонду.

Нагадаємо, що вкладники банку «Форум» одержують виплати з 23 червня через установи «Укрсиббанку».

За інформацією фонду, сума зобов'язань банку «Форум» перед фізичними і юридичними особами перевищує суму ліквідних активів банку, що було встановлено в ході оцінки активів і зобов'язань банку в період тимчасової адміністрації та є наслідком бездіяльності власників банку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію в банку «Форум» з 14 березня і протягом цього періоду здійснював пошук інвестора для виведення банку з ринку.

У травні дочірня компанія «Смарт-Холдингу» Вадима Новінського, основного власника банку «Форум», перерахувала на спецрахунок НБУ 50 млн. дол. для підтвердження серйозності намірів оздоровлення банку і, за інформацією банку, планувала перерахувати другий транш у такому самому розмірі, після чого мав відбутися аудит і рекапіталізація банку власниками та інвесторами.

У червні «Альфа-Банк» (Україна) повідомив про проведення оцінки в проблемному банку «Форум» і готовність взяти на себе зобов'язання перед вкладниками фінустанови у разі прийняття рішення про купівлю частини його активів і пасивів, але згодом відмовився від купівлі.

Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Форум» 16 червня, і Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення банку з ринку. У відповідь основний власник банку, «Смарт-Холдинг», повідомив про подання позову до суду з вимогою скасувати рішення про ліквідацію банку «Форум».

4 липня Господарський суд міста Києва заарештував кошти підконтрольної «Смарт-Холдингу» компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр) у розмірі 50 млн. дол. за позовом Фонду гарантування, де він обвинувачує компанію в бездіяльності і невжитті своєчасних заходів, що призвело до негативних фінансово-економічних наслідків для банку «Форум» і його неплатоспроможності, необхідності ліквідації та відшкодування депозитів вкладникам банку.

Банк «Форум» (м. Київ) працював на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків.